Chinezii sunt invitati la Timisoara in 2023

Consulatul General al Romaniei la Shanghai, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman - ICR Beijing si sprijinul Ministerului Afacerilor de Externe al Romaniei, a organizat in 15 decembrie, vernisajul expozitiei fotografice despre Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in 2023, alaturi de Consulatele Generale ale Ungariei si Greciei, pentru viitoarele Capitale Europene ale Culturii in 2023, Veszprem si Elefsina.Evenimentul a cuprins, pe langa vernisaj, recitalul la pian al pianistului ... citeste toata stirea