Chirie mai mare, pentru inca un an, pentru Maternitatea Odobescu, platita de Primaria Timisoara. Noul spital ramane, deocamdata, doar pe hartie

TIMISOARA. Pentru ca noua maternitate a Spitalului Municipal e inca doar pe hartie si de alt spatiu nu dispune, Primaria Timisoara prelungeste contractul de inchiriere pentru Maternitatea Odobescu cu inca un an.La un pret insa mai mare decat pana acum.Un proiect de hotarare in acest sens va fi supus aprobarii consilierilor locali. Actualul contract expira la 1 noiembrie, asa ca va fi prelungit cu inca un an, pana in 31 decembrie 2023, la pretul de 7.750 euro/luna.Pana acum, chiria achitata ... citeste toata stirea