Timisoara ramane cel mai accesibil oras pe toate cele trei categorii de apartamente, in timp ce cele mai sumpe chirii pot fi gasite in Capitala si Cluj-Napoca. Chiria medie pentru apartamentele cu doua camere oscileaza de la 350 de euro pana la 480 de euro, conform datelor Imobiliare.ro. Atunci cand vine vorba despre garsoniere, bugetul mediu necesar se situeaza intre 220 de euro si 310 de euro, in timp ce pentru apartamentele cu trei camere, preturile se ridica de la 400 de euro, pana la 650