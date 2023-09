Oferta totala de apartamente disponibile pentru inchiriere este in crestere, iar chiriile continua sa se scumpeasca, reiese dintr-o analiza Imobiliare.ro. Cele mai multe apartamente disponibile la inchiriere au 2 camere.Oferta totala de apartamente disponibile pentru inchiriere este in crestere. Aproape 26.500 de apartamente isi asteapta, la ora actuala, chiriasii potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro. Numarul locuintelor scoase la inchiriere este in usoara crestere fata de sfarsitul ... citeste toata stirea