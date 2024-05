Chirurgii de la Spitalul Victor Babes Timisoara au intervenit laparoscopic pentru o rezectie atipica pe plamani la un pacient

Toracoscopia biportala dreapta. Acesta este numele interventiei chirurgicale minim invazive pe care chirurgii din cadrul Sectiei de Chirurgie Toracica a Spitalului Vicror Babes Timisoara au realizat-o, joi, in cazul unui pacient care avea noduli pulmonari de cativa milimetri.Bolnavul, in varsta de 36 de ani, lucra intr-un mediu toxic, iar in cazul lui exista suspiciunea de Sarcoidoza.Dupa ce a fost investigat imagistic printr-un CT de torace, chirurgii din cadrul spitalului au decis sa ... citește toată știrea