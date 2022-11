Chirurgul Marian Gaspar, pus in libertate sub control judiciar

Curtea de Apel Timisoara a luat act de plata cautiunii in valoare de 50.000 de lei, de catre medicul cardiolog Marinica Gaspar, arestat preventiv intr-un dosar de luare de mita, iar la termenul de ieri, 18 noiembrie, a decis sa-l puna in libertate, sub control judiciar."Admite contestatia formulata de inculpatul G.M. impotriva incheierii nr.156/DL/04.11.2022 a judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis, pronuntata in dosarul nr.4769/30/2022. Desfiinteaza incheierea ... citeste toata stirea