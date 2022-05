CIAO Festival, amanat pentru anul viitor din cauza ca s-au vandut prea putine bilete

CIAO Festival by Vineri 15, eveniment program sa aiba loc in perioada 27-29 mai 2022, a fost amanat pentru anul viitor, urmand sa se desfasoare in perioada 1-4 iunie 2023."Motivul este numarul mic de bilete vandute, in conditiile in care toata lumea stie de CIAO Festival, iar Timisoara este impanzita de afise si bannere, au fost multe campanii online, la radio si TV. Am facut tot ceea ce a depins de noi, ca si organizatori, pentru ca evenimentul sa aiba loc si sa ... citeste toata stirea