Ciao Festival la Timisoara, in locul Diskoteka Festival. Kaoma, primul nume confirmat de organizatori

Diskoteka Festival de la Timisoara nu se mai desfasura la Timisoara. In locul ei, organizatorii au inventat un nou eveniment, sub genericul Ciao Festival. "Pentru ca stadionul a fost inchis, ar fi fot bine daca ramanea in stadiul in care l-am lasat in 2019, nu putem sa facem Diskoteka Festival in Timisoara. Este cel mai mare festival retro din Europa, din cauza dimensiunii scenei si a numarului de artisti prezenti. Nu intamplator am venit la Timisoara, care avea stadionul mare. Acum va pot ... citeste toata stirea