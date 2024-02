Cimitirul din Timisoara cu program de vizitare, dar la care nu vine mai nimeni. VIDEO

In Timisoara exista un cimitir care are program de vizitare, mortii fiind priviti ca pacientii de la spital. Locatia este deschisa de duminica pana joi, intre orele 8-15, vinerea si sambata fiind inchisa. Mai mult, accesul in cimitir este permis doar cu capul acooperit, lucru stitpulat clar pe un afis.Vorbim de Cimitirul Evreiesc din Calea Lipoevei, care se intinde pe o suprafata de 8 hectare si cuprinde nu mai putin de 18.000 de morminte. Majoritatea sunt foarte vechi, unele dintre ele ... citește toată știrea