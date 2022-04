Cinci focare de COVID19, in Timis, dintre care trei la Spitalul Judetean Timisoara

Duminica 3 aprilie, la nivelul judetului Timis, erau active 5 focare de COVID19 si se afla in supravegherea epidemiologica - a atentionat Directia de Sanatate Publica Timis.Dintre acestea 3 se afla la Spitalul Judetean Timisoara, cu 12 cazuri.CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITATE NEUROPSIHIATRICA PENTRU COPII TIMISOARA - 5 cazuri confirmate - Focar in supraveghere.SPITALUL JUDEEsEAN "Pius Brinzeu" TIMISOARA - 5 cazuri confirmate - Focar in supraveghere.CENTRU REZIDENEsIAL ... citeste toata stirea