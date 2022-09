Cinci idei pentru comunitate, puse in practica la Timisoara

Fundatia Comunitara Timisoara anunta castigatorii timisoreni de micro-granturi nerambursabile din cadrul programului national "Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati". Programul este finantat cu peste 1.225.000 de lei si implementat in mai multe orase din tara (Ramnicu Valcea, Rasnov, Miercurea Ciuc si Suceava) in editia a IV-a. La Timisoara, demersul este coordonat de Fundatia Comunitara Timisoara si dispune de 245.000 lei pentru finantarea initiativelor care imbina preocuparea pentru ... citeste toata stirea