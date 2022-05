Cinci migranti, prinsi de politistii de frontiera, intr-o masina, in zona de granita

Politistii de frontiera de la Cruceni, judetul Timis, au prins, intr-o masina condusa de un cetatean roman, cinci migranti din India si Siria. Autoturismul se deplasa in zona de frontiera, iar soferul a declarat ca a intentionat sa ii ajute pe cei cinci sa ajunga la Timisoara."Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au desfasurat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, in jurul orei 00.10, au ... citeste toata stirea