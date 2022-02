Cinci minute de umanitate! Intr-o sedinta fulger, alesii locali au votat in unanimitate proiectele de hotarare privind reabilitarea Podurilor de Fier si de Beton

Sedinta de consiliu desfasurata vineri, 4 februarie, in sistem online, a batut toate recordurile de rapiditate.In mai putin de cinci minute, consilierii municipali, prezenti in numar de 16, au votat in unanimitate proiectele de hotarare privind completarea HCL 216 si HCL 217 din 5 noiembrie 2021.Proiectele se refereau la finantarea Podului de Beton si a Podului de Fier (ambele, obiective de maxima importanta pentru municipiul Lugoj) prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". ... citeste toata stirea