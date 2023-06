Cinci persoane banuite de trafic de substante toxice au fost depistate in flagrant delict pe o strada fin Timisoara, in timp ce incercau sa vanda peste 4.400 de flacoane de insecticid, un barbat de 51 de ani fiind arestat. Produsele ar fu fost furate din Italia in luna martie, valoarea lor de piata fiind de peste un milion de euro, scrie mews.ro."La data de 6 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, in cadrul unei actiuni comune transfrontaliere si ... citeste toata stirea