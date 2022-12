Cinci persoane, printre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier cu un autoturism si un microbuz

Un autoturism in care se aflau cinci persoane si un microbuz cu opt persoane au fost implicate, duminica, intr-un accident produs pe DN 7, in orasul Pecica, judetul Arad. Cinci oameni, printre care doi copii, au fost dusi de urgenta la spital. Celelalte persoane implicate in accident nu au avut nevoie de ingrijire medicala.Accidentul a avut loc duminica, pe DN 7, sub un pod al autostrazii A1, in orasul Pecica."Accident rutier fara descarcerare in orasul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in ... citeste toata stirea