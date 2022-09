Cinci senzori produsi de o companie din Timisoara vor monitoriza centrala nucleara din Zaporojie

Cinci senzori de radiatii produsi de uRadMonitor au ajuns in Ucraina si vor fi montati in vecinatatea centralei nucleare de la Zaporojie. Echipamentele sunt din aceeasi gama cu cele care compun cea mai mare retea de monitorizare a aerului din Capitala, care dispune deja de patru senzori dedicati radiatiilor.In total, sapte senzori vor fi montati in vecinatatea centralei de la Zaporojie din Ucraina, aflata de cateva luni sub focul incrucisat al armatelor Ucrainei si Rusiei. Cel mai apropiat ... citeste toata stirea