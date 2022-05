Cinci tineri din vestul tarii, retinuti pentru trafic de droguri de risc si de mare risc

Procurorii si politistii bihoreni au retinut, luni, cinci tineri din municipiul Oradea suspectati de trafic de droguri de risc si de mare risc. Acestia ar fi vandut, incepand de anul trecut, cannabis, amfetamina, 3CMC - Chloromethcathinona unor consumatori din judetul Bihor, la preturi ce variau in functie de cantitatea cumparata.Anchetatorii din acest dosar au facut, luni, 11 perchezitii domiciliare, in judetul Bihor, la locuintele suspectilor."Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2021 ... citeste toata stirea