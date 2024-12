Cine canta de Revelion in Piata Victoriei?

Casa de Cultura a municipiului Timisoara a anuntat cine va urca pe scena in cadrul spectacolului din noaptea dintre anii 2024 si 2025. Astfel, in program figureaza: ora 20:00 - DJ K LU, ora 22:00 - TM GROOVE; ora 23:00 - CARGO 40, ora 24:00 - CARLA'S DREAMS.Trupa timisoreana de muzica rock Cargo implineste, in 2025, 40 de ani, pe care ii va sarbatori intr-un prim concert de Revelion, pe scena din Piata Victoriei, pe 31 decembrie. In prezent, trupa este formata din Adrian Igrisan (voce, ... citește toată știrea