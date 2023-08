Miss Timisoara a aparut din dorinta de a aduce in fata publicului banatean un concept mai diferit. Astfel, cu ajutorul Denisei Tudoran, care are in palmares mai multe astfel de concursuri castigate, a luat nastere Miss Timisoara by Denisa Tudoran.Concursul va avea structura concursurilor internationale de miss, precum Miss Universe, Miss Word, Miss Planet, Miss Global, Miss Supranational etc.Dupa etapa de casting din data de 3 septembrie 2023, ora 17, de la Iulius Town (UBC 3), se vor alege ... citeste toata stirea