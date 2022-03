Cine erau victimele accidentului cu patru morti din Timis. Singurul supravietuitor, un baiat de sapte ani

Doi parinti si fetita lor de un an si trei luni au murit intr-un tragic accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza, 27 martie, in Timis. In urma accidentuli a murit si o femeie de 32 de ani. Singurul supravietuitor este baiatul de sapte ani al sotilor care au decedat. Durere de nedescris, in comuna timiseana Giulvaz, acolo unde locuiau Nutu si Camelia Constantinescu, alaturi de cei doi copii ai lor, baiatul de sapte ani si fetita de un an si trei luni. Cei doi soti si copiii lor ... citeste toata stirea