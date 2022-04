Cine este barbatul asasinat la comanda sotiei si iubitei acesteia. Asasinul a primit 40.000 de lei

Crima pusa la cale ca-n filme in judetul Bihor. Un barbat cautat in Crisul Repede a fost victima unui omor planuit de sotie si de iubita acesteia. Cele doua femei au platit 40.000 de lei unui interlop pentru a-l lichida.Venkli Istvan este barbatul asasinat la comanda in Bihor. El a fost disparut de familie pe 21 decembrie 2021 si a fost cautat miercuri de politisti si pompieri pe tot cursul Crisului Repede. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost lichidat la comanda, iar crima a fost pusa la ... citeste toata stirea