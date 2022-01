Cine este Ioan Banciu, revolutionarul pentru care George Simion a solicitat o audienta la primarul Dominic Fritz

Revolutionarul Ioan Banciu, cel pentru care George Simion a intrat in Primaria Timisoara pentru a solicita o audienta la primarul Dominic Fritz, se destainuie.Ioan Banciu a fost in primele randuri la Revolutia din Decembrie 1989 de la Timisoara, dar a avut noroc ca nu a fost secerat de gloante. Din pacate, sotia lui nu a avut aceeasi sansa si a platit cu viata."Ma doare foarte tare si acum, dupa 32 de ani, ca sotia mea a murit in bratele mele, in 17 decembrie 1989, la podul Decebal. Atunci ... citeste toata stirea