Cea mai importanta plantatie de cannabis din Timis, dotata cu sistem de irigatie modern si supraveghere online cu camere video, a fost descoperita, in cele din urma, de politistii de la BCCO Timisoara, care au actionat sub coordonarea procurorilor DIICOT.Ascunsa in zona unei paduri din Cheveresul Mare, pe malul Timisului, plantatia de cannabis, care se intinde pe aproape jumatate de hectar de teren, a fost descoperita cu ajutorul dronelor, dupa ce doi traficanti marunti, care se aprovizionau ... citeste toata stirea