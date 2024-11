Cine va fi? Alegerea viceprimarului inca se negociaza, dar nu s-a ajuns la o "armonizare din punct de vedere politic"

Alegerea viceprimarului ramane in continuare unul dintre subiectele de interes local, pe seama carora se fac speculatii, in lipsa unei decizii.Alaturi de functia de primar, desigur, posturile de viceprimar si de administrator municipal (city manager) sunt foarte importante in delurarea activitatilor locale si desfasurarea si implementarea proiectelor cu bani de la bugetul local, cel guvernamental si cu fonduri europene.Intrebat joi, 31octombrie, dupa incheierea sedintei ordinare de consiliu, ... citește toată știrea