Cinema Studio se deschide de Mos Nicolae

Cinema Studio, reimaginat impreuna cu parteneri din comunitatea locala si renovat in totalitate de Primaria Timisoara, se redeschide pentru public in 6 decembrie. Va deveni principalul cinematograf al orasului dedicat filmelor de arta contemporane si de patrimoniu, si totodata un hub pentru dezvoltarea sectorului audiovizual.Amplasat in centrul orasului, pe strada Nicolaus Lenau nr 2, Cinema Studio a fost construit in 1938 de un investitor privat, fiind denumit initial "Scala". Dupa ... citește toată știrea