Cinema Victoria din Elisabetin e gata de inaugurare. Sala cocheta pentru evenimente culturale - Foto

Cinema Victoria a ajuns la finalul proiectului de reabilitare. Aproximativ doua milioane de euro a costat refacerea completa a salii din cartierul Elisabetin. Receptia oficiala a cinematografului se va face in scurt timp, dupa obtinerea unor avize de functionare la DSP si ISU."Dupa ani de zile in care timisorenii nu au avut ocazia sa vina aici si sa vada un film, in sfarsit, putem spune ca in aceasta primavara o pot face din nou. Si pe langa filme, vor putea vedea si spectacole, un concert, o ... citeste toata stirea