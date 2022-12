In data de 10 decembrie, ciocolateria Leonidas din Timisoara va organiza o degustare de ciocolata calda, inghetata si praline, la sediul pe strada 16 Decembrie 1989, nr. 16.Mihaela, patroana magazinului a explicat: "Am dorit sa fac aceasta degustare speciala pentru mirii si miresele, perechile ce le avem luate pentru anul 2023. Am vrut sa le invitam sa vina se deguste ... citeste toata stirea