Umilirea timisorenilor, chiar de Ziua Nationala! Daca in campaniile electorale politicienii si primarii ii amageau pe alegatori cu doi mici si o bere gratis, administratia Fritz a adaptat obiceiul noilor realitati in stil... userist!In demersurile disperate de a-i convinge pe timisoreni sa il realeaga in 2024, domnul primar si echipa lui au decis ca sa ii umileasca intr-un mod de neimaginat: sa le dea fiertura de fasole cu ciolan chiar in Piata Victoriei, in fata Operei Nationale Romane si a ... citeste toata stirea