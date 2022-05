Ciolos, acuzat ca a lasat, la plecarea din USR, datorii de 20.000 de lei. Ex-liderul, numit "zombi politic"

Doua consiliere locale USR din Timisoara l-au atacat dur pe fostul presedinte al partidului, Dacian Ciolos, care a anuntat ca pleaca din USR, infiintandu-si un nou partid. Postarea de pe Facebook prin care Dacian Ciolos isi anunta plecarea din USR a generat aproape 1.000 de comentarii, foarte multe de dezamagire fata de decizia luata de omul politic care, inainte a a ajunge in USR a condus un partid fondat chiar de el: PLUS. El a ajuns in USR tocmai in urma fuziuniiPrintre cei care au comentat ... citeste toata stirea