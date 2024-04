Ciprian Bogdan il sustine pe Nicolae Trifan, PNL Timis, pentru Primaria Sanmihaiu Roman

Medicul Ciprian Bogdan a fost director al Spitalului Judetean Timisoara, cea mai mare unitate medicala din vestul tarii, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, iar de zece ani lucreaza in Parlamentul European de la Bruxelles, in calitate de consilier."Sunt mandru de faptul ca Ciprian Bogdan, unul dintre cei mai valorosi locuitori din Sanmihaiu Roman, ma sustine pentru fotoliul de primar. Experienta sa bogata in domeniul medical si in Parlamentul European reprezinta o mina de aur pentru ... citește toată știrea