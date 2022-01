Ciprian-Titi Stoica e suparat pe administratia locala, pentru ca nu colaboreaza cu AUR in problema caldurii de la Colterm

Deputatul AUR de Timis, Stoica Ciprian-Titi nu e multumit de reactia primita din partea conducerii administrative a judetului, dar si a Timisoarei, careia i s-a adresat pentru a gasi solutii in problema Colterm.Stoica spune ca s-a consultat cu cetatenii Timisoarei inca de la debutul mandatului sau de parlamentar si ca a vorbit cu prieteni, vecini, amici sau antreprenori locali."Imediat dupa preluarea mandatului de deputat in decembrie 2020, am inceput o serie de consultari cu cetatenii ... citeste toata stirea