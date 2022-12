Incidentul a avut loc miercuri, dupa pranz, in Gara de Nord din Timisoara. Potrivit politistilor, doi concubini, amandoi in varsta de 24 de ani, au inceput sa se certe in vazul tuturor.Cearta a escaladat, iar tanarul a lovit-o pe iubita lui. Un cititor Tion, martor la toata intamplarea, ne-a relatat ca, in prezenta martorilor, barbatul a injurat-o, apoi ... citeste toata stirea