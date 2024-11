CIRCUIT 89 - concurs cu premii pentru liceeni

Pentru a-i apropia pe tineri de Timisoara lui Decembrie '89, Casa de Cultura a municipiului propune concursul CIRCUIT 89, in care 12 echipe, de la diferite licee din oras, alearga sa ajunga primele, dupa ce rezolva misiuni in punctele de foc ale Revolutiei: Piata Maria, Catedrala, Consiliul Judetean, Opera Nationala Romana, Piata Libertatii, Primarie.Prima editie a concursului a avut loc in 2023, cand Premiul I a fost castigat de echipa Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau".Inscrierile se fac ... citește toată știrea