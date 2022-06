Circulatie ingreunata pe Autostrada Vestului. S-a rasturnat un tir plin cu rumegus. Foto

Probleme pe Autostrada Vestului, joi dupa-amiaza. Un tir plin cu rumegus s-a rasturnat in Hunedoara.Accidentul a avut loc in apropierea nodului rutier de la Soimus. Remorca mastodontului a intrat in balans, iar soferul nu a mai putut tine sub control masina de transport si s-a rasturnat.In urma accidentului rumegusul s-a imprastiat pe sosea.La fata locului au ajuns echipaje ale pompierilor, ambulantei si politie. Soferul tirului a scapat cu o sperietura.Circulatia autoturismelor pe sensul ... citeste toata stirea