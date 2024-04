Cismele pentru oameni si catei in parcurile din Timisoara

Noua cismele de apa potabila vor fi amplasate in 6 parcuri administrate de Primaria Timisoara: Parcul Copiilor (2), Parcul Civic (3), Parcul Central (1), Parcul Alpinet (1), Parcul Catedralei (1), Parcul Adolescentei (1). Prima cismea a fost deja montata in Parcul Adolescentei. In aceasta saptamana, va fi data in folosinta si cea din Parcul Alpinet, urmand ca celelalte sa fie pregatite si montate ulterior. Investitia este realizata de Aquatim, iar ... citește toată știrea