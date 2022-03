Cisterna de mare capacitate in dotarea ISU Timis, in urma unei investitii de 420.000 de lei a Consiliului Judetean

Consiliul Judetean Timis a achizitionat cu suma de 420.000 de lei o cisterna de mare capacitate care a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis. Aceasta cisterna le va fi de folos pompierilor pentru a interveni in cazul unor situatii cum ar fi incendiile de vegetatie."Interventiile in cazul incendiilor de vegetatie vor fi mai rapide si eficiente. Consiliul Judetean Timis a dotat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta cu o cisterna de mare capacitate, de 29.000 de ... citeste toata stirea