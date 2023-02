City managerul Anca Micsa Oprea spune adio USR-ului. Se va orienta spre REPER-ul lui Dacian Ciolos

Anca Micsa Oprea, actualul City Manager al Lugojului, a anuntat ca s-a despartit de USR. Declara ca ar fi dorit ca aceasta formatiune sa adopte un ton mai constructiv si nu unul "radical" impotriva actualei administratii a municipiului. "Pana la urma, am intrat in toata povestea asta ca sa construiesc, nu pentru a ma certa cu cineva", spune ea, dupa demisie.Anca Micsa Oprea este fosta coordonatoare a Partidului PLUS la Lugoj. S-a inscris in structura PLUS de la infiintarea acestei formatiuni ... citeste toata stirea