Ciuca: "Avem nevoie de increderea in economia Romaniei si de colaborarea intre mediul privat si stat"

Premierul Nicolae Ciuca spune ca pentru depasirea contextului dificil pe care il traverseaza tara noastra este nevoie de doua elemente cheie: increderea in economia Romaniei si colaborarea intre mediul privat si statul roman."Prezenta mea alaturi de cei mai importanti investitori straini in Romania este, practic, reconfirmarea deschiderii pe care Guvernul Romaniei o are pentru investitorii straini. Pentru a depasi, asa cum spuneam, contextul dificil pe care il traversam avem nevoie de doua ... citeste toata stirea