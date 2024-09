CJ Timis a lansat licitatia pentru demolarea Stadionului "Dan Paltinisanu"

Consiliul Judetean Timis a lansat in sistemul de achizitii publice procedura de licitatie in vederea desemnarii firmei care se va ocupa de demolarea Stadionului "Dan Paltinisanu".Demersul este posibil in urma definitivarii documentatiilor aferente, prin obtinerea Hotararii de Guvern de demolare si a Autorizatiei de desfiintare nr. 581 din 5.09.2024 emisa de Municipiul Timisoara.Proiectul de "Desfiintare constructii existente - stadion *Dan Paltinisanu*" include demolarea cladirilor care au ... citește toată știrea