CJ Timis a reusit extinderea capacitatii statiei de prelucrare a levigatului de la deponeul Ghizela

Cu o investitie de cateva milioane de lei, Consiliul Judetean Timis a extins capacitatea de lucru al statiei care se ocupa cu prelucrarea levigatului care rezulta din depunerea deseurilor la Ghizela. Timisul era pasibil de a fi amendat din cauza faptului ca acest levigat nu era tratat corespunzator. In acest moment, la Ghizela exista cea mai moderna statie de tratare a levigatului di Romania."A venit momentul sa va anunt ca, in momentul de fata, judetul Timis are, la Deponeul de la Ghizela, ... citeste toata stirea