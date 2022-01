CJ Timis aloca 600.000 de lei pentru studiile aferente unui parc inovativ, de distractie si recreere, langa Timisoara

In bugetul pe anul 2022 al Consiliului Judetean Timis sunt prevazuti bani pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru un parc tematic de distractie si recreere. Sunt 600.000 de lei prevazuti pentru aceasta."Stiti ca am fost legat de acea initiativa cu aquapark-ul cu apa termala de la Dudesti. Nu am renuntat la idee si vrem sa facem un astfel de parc inovativ, lucram la concept. Am identificat zona de langa Timisoara unde vom dori sa investim zeci de milioane de euro. ... citeste toata stirea