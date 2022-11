CJ Timis cauta antreprenori inspirati, cu solutii inovatoare si de impact, pentru Academia Acsell

Antreprenorii din Timis sunt asteptati sa se inscrie in primul program de vouchere de inovare lansat de Consiliul Judetean Timis in parteneriat in urma caruia a fost infiintata Academia AcsellInitiativa a fost pusa la punct impreuna cu Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara, Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara, Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest, ... citeste toata stirea