CJ Timis vrea sa isi acopere consumul de energie electrica din surse regenerabile

Autoritatile judetene doresc construirea unui parc fotovoltaic in apropierea satului Covaci. Obiectivul este acela de a acoperi consumul de energie electrica al Consiliului Judetean Timis si al institutiilor subordonate, in integralitate din surse regenerabile. Pasul urmator este depunerea unei cereri de finantare nerambursabila pentru obiectivul de investitii."Importanta initiativei este data si de contextul provocarilor existente pe piata de energie. Avand in vedere cresterea constanta a ... citeste toata stirea