CJPC Timis a aplicat supermarketurilor 35 amenzi in valoare de 375.000 lei si 17 avertismente

In ultimele doua luni, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a verificat, la nivelul judetului, 56 unitati apartinand lanturilor de magazine Mega Image, Penny, Profi, Lidl, Auchan, Kaufland si Carrefour, precum si 17 benzinarii, in toate au fost gasite nereguli.Miercuri 30 martie, Mihai Gubandru, inspector sef adjunct, a explicat ca, in urma acestor actiuni, comisarii timiseni au aplicat supermarketurilor 35 amenzi contraventionale in valoare totala de 375.000 lei ... citeste toata stirea