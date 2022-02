CJT are documentatia DALI pentru reabiitarea Castelului Huniade. Lucrarile efective, in valoare de 185 de milioane

185 de milioane de lei sunt necesare pentru ca cea mai veche cladire din Timisoara, Castelul Huniade, sa fie reabilitata, se arata in documentatia tehnica si studiul DALI, aprobate miercuri in plenul Consiliului Judetean Timis. Dosarul a ajuns in sfarsit la Timisoara, la aproape un an de zile de la realizarea sa de catre Institutul National al Patrimoniului.Plenul Consiliului Judetean Timis a aprobat in sedinta de miercuri documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I. si principalii ... citeste toata stirea