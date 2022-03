CJT vrea sa infiinteze un serviciu public de Salvamont pentru traseele si obiectivele turistice montane din judet

Consiliul Judetean Timis va initia procedurile de realizare a unui serviciu public de Ssalvamont. Dupa ce proiectul va trece de votul consilierilor judeteni, Serviciul Salvamont va functiona in cadrul Directiei Prestari Servicii.Relieful montan reprezinta aproximativ 350 kmA din suprafata judetului Timis, aici fiind situate inclusiv cele mai inalte varfuri din Muntii Poiana Rusca - vf. Pades (1374 m) si vf. Rusca (1355 m).In plus, in zona montana exista mai multe obiective turistice a caror ... citeste toata stirea