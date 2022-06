Cladire in constructie, prabusita pe Calea Torontalului. Un muncitor a fost ranit

In dimineata zilei de vineri, 17 iunie, o cladire de pe Calea Torontalului s-a prabusit, ranind un muncitor. S-ar fi prabusit cofragul unui plansei de la primul etaj al constructiei. Ranile muncitorului au fost usoare, iar acesta a refuzat internarea la spital. La fata locului au intervenit pompierii."In urma apelului primit prin S.N.U.A.U 112 din data de 17.06.2022, ora 09:43, am fost anuntati despre prabusirea unei cladiri in constructie din Timisoara, pe Calea Torontalului. Au fost ... citeste toata stirea