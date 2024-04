Cladire noua pentru Clinica ORL

Primaria Timisoara finalizeaza in aceasta luna constructia noii cladiri a clinicii de ORL de pe Bulevardul Revolutiei. In cladirea cu parter si patru etaje, pacientii vor fi consultati sau ingrijiti in doua sali de tratament si in zece cabinete dotate cu echipamente medicale de ultima generatie, iar urgentele vor fi asigurate intr-o sala ultramoderna. In prezent, investitia este realizata in proportie de 95%, iar in executie mai sunt finisaje, retusuri dupa santier si amenajari exterioare. Noul ... citește toată știrea