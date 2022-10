Clasamentul THE WUR pentru 2023. Universitatea de Vest se remarca pe componentele cercetare si predare

Clasamentul Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) pentru anul 2023 include 20 de universitati din tara, in cadrul topului ce cuprinde 1799 de universitati de elita de la nivel mondial.Majoritatea universitatilor romanesti incluse in editia 2023 a clasamentului THE WUR, inclusiv Universitatea de Vest din Timisoara, fac parte din top 1501+ universitati la nivel mondial. Universitatea de Vest se remarca indeosebi pe componenta de cercetare (pozitia a treia in topul ... citeste toata stirea