Claudiu Buciu a pierdut in prima instanta in fata prefectului si nu revine la conducerea Primariei Lugoj

Claudiu Buciu, liberalul care in 2020 a devenit primar al municipiului Lugoj, a fost destituit din functie de prefectul Mihai Ritivoiu, pentru ca si-ar fi schimbat domiciliul in Germania timp de o luna si jumatate. Buciu a atacat in instanta ordinul de incetare a mandatului, insa miercuri, 10 august, a pierdut. Cel putin in prima instanta, pentru ca are termen de cinci zile pentru a cere recurs."Respinge ca neintemeiata actiunea formulata si precizata de reclamantul Buciu Claudiu Alexandru in ... citeste toata stirea